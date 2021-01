Sodexo : pas de dividende au titre de l'exercice 2019-2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, invités et organisateurs, l'Assemblée générale annuelle de Sodexo s'est tenue le 12 janvier, sous la forme ordinaire et sous la présidence de Sophie Bellon, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Le quorum s'est établi à 83,8% et 1943 actionnaires ont été représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

- Le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Sophie Bellon, Nathalie Bellon-Szabo et Françoise Brougher pour une durée de trois ans. Investie de l'entière confiance du Conseil d'Administration, Sophie Bellon est reconduite dans ses fonctions de Présidente du Conseil ;

- La nomination de Federico J. González Tejera en qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans ;

- L'approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019-2020 à Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration, à Denis Machuel, Directeur Général et aux Administrateurs ;

- L'approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général pour l'exercice 2020-2021.

Pas de dividende

En raison de la nécessité de protéger le bilan face à la sévérité du ralentissement de l'activité dû au Covid-19 et à l'incertitude quant à la reprise, et par solidarité avec les collaborateurs, le Conseil d'Administration avait décidé de ne pas proposer de dividende pour l'exercice 2019-2020 même si le résultat net ajusté était positif.

Toujours 12 membre au Conseil d'Administration

A l'occasion de cette Assemblée Générale, Sophie Bellon a remercié chaleureusement, au nom du Conseil, Soumitra Dutta qui a émis le souhait de ne pas être renouvelé dans ses fonctions d'Administrateur qu'il occupait depuis 2015.

Le Conseil d'Administration de Sodexo reste composé de 12 membres, dont 2 Administrateurs représentant les salariés et 7 membres indépendants. Au total, 4 nationalités sont représentées et la mixité reste assurée, avec 7 Administratrices et 5 Administrateurs (y compris les Administrateurs représentant les salariés).

Bien que cette Assemblée Générale se soit tenue à huis clos, les actionnaires ont été invités à participer activement en posant des questions en amont et au cours de cet événement.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Sodexo dans la section "Finance - Actionnaires - Assemblée Générale".