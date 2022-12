Sodexo : Nouvelle répartition de l'information sectorielle à la suite de l'évolution de l'organisation des Services sur Site

(Boursier.com) — Comme annoncé en juillet et pleinement effectif depuis le 1 er octobre 2022, le groupe Sodexo a réorganisé ses Services sur Site par Zones géographiques regroupant régions et pays et dirigées par trois Présidents de Zone ayant l'entière responsabilité du compte de résultat.

En conséquence, à partir du début de l'exercice 2023, Sodexo présentera la répartition de son chiffre d'affaires des Services sur Site et de son résultat d'exploitation par Zone géographique plutôt que par segments mondiaux de clientèle.

Ces trois Zones géographiques sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Reste du Monde (comprenant l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique Latine). Pour chaque Zone géographique, le deuxième niveau d'information se fera par segment mondial de clientèle : Entreprises & Administrations, Santé & Seniors et Éducation.