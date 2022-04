Sodexo : nouveaux avis

(Boursier.com) — Sodexo remonte de 1% sur les 67 euros ce mardi, après avoir été plombé récemment en bourse de Paris par son warning émis dans un environnement jugé "incertain"..."Nous observons des résurgences locales de Covid-19, plusieurs démarrages de contrats en Russie qui n'auront pas lieu et les Testing Centers au Royaume-Uni ont fermé plus tôt que prévu..." a commenté le groupe : "Dans ce contexte, nous attendons une croissance interne du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 qui devrait se situer autour du bas de la fourchette de +15% à +18%, communiquée en octobre 2021. Les taux de change contribuent à la croissance du premier semestre et devraient, aux taux actuels, continuer à nous être favorables au second semestre".

"Nos équipes ont géré avec succès les marges au premier semestre et sont fortement mobilisées pour compenser les incertitudes et notamment l'inflation supplémentaire résultant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine. En conséquence, nous maintenons nos prévisions pour une marge d'exploitation pour l'exercice 2022 proche de 5% à taux constants" a encore précisé la direction. Parmi les dernier avis d'analystes, la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours à 93 euros, contre 100 euros, et AlphaValue est resté à l'achat avec une cible de 89,30 euros.