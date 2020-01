Sodexo : nouveaux ajustements

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo remonte de 0,3% à 95 euros ce vendredi, alors que AlphaValue reste à 'accumuler' sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 114,30 à 107 euros. HSBC qui a entamé dernièrement le suivi de la valeur avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 113 euros reste plus volontariste, alors que le groupe de restauration collective et des services prépayés a fait état d'une croissance organique de 3,8%, avec un chiffre d'affaires de 6,076 milliards d'euros.

Parmi les autres notes, Berenberg était déjà repassé à 'acheter' avec un cours cible ajusté à 117 euros. Bernstein ('sous-performance') expliquait en revanche que, hors événements sportifs ponctuels, la croissance organique ralentit. Selon le broker, Sodexo doit investir toutes les économies de coûts identifiables dans cette croissance qui, inférieure à 3%, reste en-deçà de son objectif à long terme...

Denis Machuel, directeur général de Sodexo, a indiqué dernièrement que le groupe restait "très concentré" sur la croissance interne, mais qu'il a aussi quelques objectifs de croissance externe. Pour l'ensemble de son exercice, Sodexo prévoit une croissance organique d'environ 4% et une marge d'exploitation stable...