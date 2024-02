Sodexo : notée 'A' au classement climat du CDP

(Boursier.com) — Sodexo rejoint les 346 entreprises les mieux notées du classement climat du CDP, parmi plus de 21.000 sociétés participantes. Celles-ci représentent les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale.

Cette reconnaissance par le CDP souligne les avancées de Sodexo pour atteindre son ambition climatique, tant en termes de performance que de transparence. En ligne avec son ambition d'être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité, et face à l'urgence climatique, Sodexo accélère ses actions visant à réduire son impact environnemental. Le CDP reconnaît la trajectoire ambitieuse du Groupe et l'engagement de ses collaborateurs pour atteindre son objectif Net Zero 2040, approuvé par le SBTi. L'application des normes et outils les plus récents pour suivre rigoureusement la performance climatique ainsi qu'une communication transparente sur le sujet permettent à Sodexo d'avoir un impact positif sur toute sa chaîne de valeur.

L'ambition climat de Sodexo s'appuie sur 4 leviers clés identifiés pour réduire significativement les émissions de carbone : produits en favorisant des pratiques agricoles durables ; recettes en créant de nouvelles recettes labellisées 'bas carbone' ; énergie avec des méthodes de préparation moins énergivores ; et gaspillage en déployant massivement le programme WasteWatch, le programme de Sodexo de prévention du gaspillage alimentaire.

Rappelons que le CDP est une organisation à but non lucratif qui détient la base de données environnementales la plus importante au monde. Les scores CDP sont utilisés pour orienter les décisions en matière d'investissement et d'approvisionnement en vue de favoriser une économie zéro carbone, durable et résiliente.