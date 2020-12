Sodexo : noté 'A' pour sa stratégie carbone

Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — A l'occasion du 5e anniversaire de l'Accord de Paris, Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a obtenu une place parmi les leaders mondiaux du Carbon Disclosure Project (CDP) avec une note de 'A'. Sodexo obtient cette note pour la première fois, rejoignant les 270 entreprises leaders du changement climatique sur plus de 9.500 participantes.

Cette distinction reconnaît des avancées essentielles sur notre stratégie carbone qui comprend un objectif aligné sur l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5oC au-dessus des niveaux préindustriels, ainsi que des actions concrètes pour réduire les émissions et la transparence dans les données.

Sodexo est la seule entreprise du secteur de la restauration et de la gestion des installations à faire partie de cette liste exclusive des leaders en matière de responsabilité d'entreprise. C'est le résultat des efforts déployés par nos équipes aux côtés de nos fournisseurs et clients et cela nous encourage sur notre chemin vers des services fondamentalement durables , souligne Maria Outters, Senior Vice President, Corporate Responsibility chez Sodexo. Nous continuons de progresser sur notre stratégie carbone, conformément à notre objectif, approuvé par l'initiative Science Based Targets (SBTi), de réduire nos émissions de carbone de 34% d'ici 2025. Nous sommes la première entreprise de notre secteur à s'être fixé un objectif aussi ambitieux .

Rappelons que depuis 2017, Sodexo a réduit ses émissions de carbone des périmètres 1 et 2 de 15,9% et de 10,5% les émissions de carbone de sa chaîne d'approvisionnement (périmètre 3).

La stratégie carbone de Sodexo repose sur quatre actions clés :

- Lutter contre le gaspillage alimentaire avec WasteWatch

- Faire la promotion d'options de repas à base de plantes

- Construire une chaîne d'approvisionnement à faibles émissions

- Mettre l'accent sur la gestion de l'énergie et les énergies renouvelables.