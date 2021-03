Sodexo nomme Anne Bardot directrice de la communication du groupe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo , leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce la nomination d'Anne Bardot au poste de Directrice de la Communication du Groupe. Rattachée à Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, Anne Bardot sera membre du Comité Exécutif et prendra ses fonctions début avril.

Anne rejoint Sodexo, riche d'une expérience solide, variée et internationale dans les domaines de la communication, de la gestion de la marque, des affaires publiques ainsi que de la stratégie. Elle succède à Dianne Salt qui repart au Canada et que le Groupe remercie pour sa contribution.

Anne Bardot a démarré sa carrière dans la communication et les affaires publiques au sein de l'industrie pharmaceutique en 2003 avant de rejoindre le secteur de l'agroalimentaire puis du conseil en communication. Elle a ensuite intégré le Groupe Air Liquide en 2010, d'abord à la tête de la communication de la Branche Santé au niveau mondial, puis au poste de Directrice de la communication du Groupe. Dans ce rôle, pendant six ans, Anne a contribué à de nombreux projets stratégiques et transformants pour l'entreprise. Plus récemment, au cours des deux dernières années chez Air Liquide, Anne Bardot a occupé le poste de Vice-Présidente de la stratégie pour la Business Unit Marchés Globaux & Technologies.

Anne Bardot est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'IEP de Paris, d'un Executive MBA d'HEC Paris et parle français, anglais et russe.