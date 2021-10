Sodexo : marche arrière

(Boursier.com) — Sodexo , qui avait bénéficié hier d'une note favorable d'analyste, fait cette fois le chemin inverse. Le titre du groupe de restauration collective perd 1,9% à 77,3 euros après qu'Exane BNP Paribas eut dégradé le dossier à 'sous-performer'. Le broker estime que la firme a perdu des parts de marché lors des récents appels d'offres aux États-Unis. La présidente et DG par intérim, Sophie Bellon, pourrait faire un certain nombre d'annonces sur la stratégie, les coûts et le bilan lors de la présentation des résultats de l'exercice à la fin du mois, mais il est peu probable que cela fasse bouger les lignes. D'un point de vue opérationnel, "les choses pourraient empirer avant de s'améliorer", ajoute le courtier. L'objectif est ramené de 87 à 75 euros.