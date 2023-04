Sodexo Live ! annonce une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie avec l'acquisition complète de STH

(Boursier.com) — Sodexo Live!, l'activité de Sodexo dédiée au sport, aux événements et aux loisirs, a franchi une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan stratégique avec l'augmentation de la participation de Sodexo dans STH (Sports, Travel and Hospitality) à 100%. Sodexo devient ainsi l'unique actionnaire du fournisseur mondial de programmes de voyages, d'hospitalité et de billetterie.

STH est déjà pleinement consolidé par Sodexo. Sodexo Live! travaillait depuis 2005 en partenariat avec le Groupe Mike Burton (MBG) au développement de STH, entité connue pour la conception et la commercialisation de programmes de voyage et d'hospitalités exceptionnels pour certains des événements sportifs les plus prestigieux à travers le monde, comme les cinq dernières Coupes du monde de rugby, l'Open d'Australie, les tournois de l'ICC (International Cricket Council) et le tournoi Roland-Garros.

Cette opération représente pour l'entreprise une opportunité de poursuivre sa croissance et son développement sur les marchés prometteurs du voyage et de l'hospitalité avec une gouvernance simplifiée. En complétant et diversifiant encore son expertise, Sodexo Live! renforce sa position de partenaire stratégique pour ses clients dans l'univers du sport, dans les stades, et pour les grands événements internationaux.