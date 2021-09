(Boursier.com) — Sodexo réaffirme son ambition dans les univers du sport, de l'évènementiel et des loisirs et crée la marque mondiale "Sodexo Live !", afin de rassembler sous une marque unique, toute son expertise dans ce secteur. Sodexo affirme ainsi sa confiance dans ce marché et dans son potentiel de rebond. "Le public a en effet besoin de se retrouver et de créer du lien, comme le confirme l'étude de septembre 2021 réalisée par Harris Interactive pour Sodexo Live ! dans 4 pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Espagne", commente le groupe.

"Fort d'une expertise unique acquise depuis 20 ans à travers le monde, Sodexo Live ! met au service de ses clients son savoir-faire en matière d'hospitalité et son excellence culinaire pour créer des offres sur-mesure et sublimer les lieux et les événements", détaille le groupe. Sodexo a connu une forte croissance dans le secteur du sport, des loisirs et des événements réalisant un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros (sur l'exercice 2018-2019), avant la crise du Covid. Le retour des événements ouverts au public est source de nombreuses opportunités sur un marché structurellement en croissance. Pour accélérer sur ce marché, Sodexo Live ! se focalisera sur 3 axes, à savoir renforcer sa présence internationale, garder le cap sur les segments de clientèle prioritaires, et gérer un portfolio de services sur-mesure, créateurs de valeur pour ses clients.