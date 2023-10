Sodexo : les analystes continuent de viser plus haut

(Boursier.com) — Sodexo progresse de 0,9% ce lundi à 96,40 euros, alors que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et ajusté son objectif de cours de 96 à 120 euros. La Deutsche Bank avait déjà remonté le curseur de 114 à 117 euros sur le groupe de services, tout en restant à l'achat et Goldman Sachs avait ajusté sa cible de 110 à 112 euros avec un avis à l'achat, tandis que Berenberg avait relevé la mire de 110 à 113 euros (achat). Citi avait lui aussi réhaussé son objectif de cours de 112 à 123 euros et Oddo BHF avait auparavant expliqué que le leader mondial des services de restauration et de Facilities Management avait publié des devenus trimestriels en ligne avec les attentes, dont une croissance organique légèrement meilleure qu'anticipé (10,5% vs consensus à 9,8%).

Outre le catalyseur lié au 'spin-off' de Pluxee, qui devrait porter le "rerating" du titre sur les prochains mois, Oddo apprécie le profil défensif de Sodexo dans l'environnement actuel, qui réalise 55% de son CA dans des secteurs non dépendants du contexte macroéconomique (santé, éducation, etc.). A 'surperformer' sur la valeur, le broker a donc rehaussé sa cible de à 118 euros à la suite du léger ajustement de ses attentes (BPA relevés de +0,4% sur 2023/2025) et de la mise à jour des données de marché...