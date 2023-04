Sodexo : le titre s'enflamme avec le projet de scission de son activité Services Avantages & Récompenses

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Sodexo s'envole de 10,5% à 100 euros sur le marché parisien, sur un niveau plus observé depuis 3 ans. Il faut dire que la société contrôlée par la famille Bellon a dévoilé de solides comptes semestriels, relevé son objectif de croissance annuelle et annoncé la prochaine scission de son activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue par les opérateurs. La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo. Le groupe a précisé que la famille fondatrice Bellon, qui détient 57,5% de ses droits de vote, resterait un actionnaire de référence.

"Le parfait moment pour mettre cette pépite sur le marché"

"Chaque entité, plus recentrée, serait ainsi dans une position renforcée pour poursuivre sa stratégie, atteindre ses objectifs et réaliser pleinement son potentiel ", a déclaré Sophie Bellon, directrice générale de Sodexo. "L'activité va très bien, elle est portée par les taux d'intérêt, par l'inflation (...) donc c'est le parfait moment pour mettre cette pépite sur le marché et lui permettre de s'envoler de ses propres ailes", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Solides résultats semestriels

L'entreprise, qui fournit des chèques et des cartes d'avantages aux entreprises pour les employés, a également fait état d'un résultat net semestriel en progression de 30,6% à 440 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 17,8%, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne s'établit à +13,4%. Le résultat d'exploitation s'élève à 704 ME, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change.

Objectif de croissance 2023 rehaussé

Fort de ces résultats, Sodexo a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 et s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% annoncée précédemment.

Les analystes séduits

Oddo BHF ('surperformer') évoque de solides résultats semestriels, supérieurs au consensus, avec une meilleure amélioration des marges. La hausse de la guidance de revenus et le projet de scission constituent des catalyseurs majeurs. RBC Capital Markets considère la scission de BRS comme une "étape essentielle" sur la route de l'entreprise afin qu'elle comble l'écart avec ses pairs. "Nous pensons que l'action peut surperformer à mesure que la réhabilitation opérationnelle se poursuit, la scission de BRS étant un 'catalyseur bonus' supplémentaire", affirme le broker ('surperformer').

Jefferies ('conserver') dit que le spin-off de BRS constitue un "renversement surprise" de la décision de Sodexo de 2022, et est le principal développement de la publication du jour de l'entreprise. Citi ('achat') tablait sur une telle annonce mais cette dernière intervient plus tôt que prévu. Le spin-off a un sens stratégique clair de l'avis des analystes de la banque, bien que le principal moteur de la hausse de la valorisation de Sodexo continue d'être la poursuite de l'amélioration de son activité de services sur site.