Sodexo : Le résultat net du groupe augmente de 30,6% à 440 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo du premier semestre de l'exercice 2023 s'élève à 12,1 milliards d'euros, en progression de 17,8% par rapport à la même période l'année dernière, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne du chiffre d'affaires s'établit à +13,4%.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site atteint +12,9% pour la période, portée par la poursuite de la reprise post-Covid notamment dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités ainsi que par une contribution de la hausse des prix supérieure à 5%.

Au deuxième trimestre, le développement net a commencé à contribuer positivement à la croissance du premier semestre, à hauteur de +0,5%. Les services de restauration se sont fortement redressés, avec une croissance interne du chiffre d'affaires de +20%. Les services de Facilities Management augmentent de +6%, exclusion faite de l'impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Les services de restauration représentent 65% du chiffre d'affaires des Services sur Site au cours de la période, en hausse par rapport aux 59% de l'exercice 2022.

Le développement net du premier semestre de l'exercice 2023 est positif :

La fidélisation client s'établit à 97,8%, sans pertes de contrats non anticipées.

Le développement commercial est de 3,6%, atteignant un niveau record de plus de 0,8 milliard d'euros, en incluant les ventes de services additionnels.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses s'élève à +24,2% au premier semestre de l'exercice 2023. La croissance interne du chiffre d'affaires opérationnel augmente de +16,1%, grâce à la croissance du portefeuille, au développement net positif et à une hausse des valeurs faciales. Le chiffre d'affaires financier a plus que doublé du fait de la hausse des taux d'intérêt dans l'ensemble des géographies.

Le résultat d'exploitation s'élève à 704 millions d'euros, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change. La marge d'exploitation augmente de +60 points de base, à 5,8%.

Les autres charges opérationnelles (nettes) atteignent 42 millions d'euros, contre 1 million d'euros pour l'exercice précédent, positivement impacté par des gains exceptionnels.

Le résultat opérationnel progresse fortement à 662 millions d'euros, contre 537 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Les charges financières nettes diminuent à 48 millions d'euros, contre 53 millions d'euros sur l'exercice précédent. Cette réduction est principalement due à l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts à termes.

Le taux effectif d'impôt est de 27,1% contre 28,3% sur l'exercice précédent.

Le résultat net du Groupe augmente de 30,6% et s'établit à 440 millions d'euros. Le résultat net ajusté des Autres Produits et Charges Opérationnels nets d'impôt s'élève à 475 millions d'euros, contre 339 millions d'euros pour la période précédente, soit une hausse de +40,1%.

Les liquidités générées par les opérations atteignent -46 millions d'euros, contre -75 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2022. Les investissements opérationnels nets s'établissent à 234 millions d'euros, contre 159 millions d'euros sur la période précédente. Les investissements opérationnels bruts s'élèvent à 317 millions d'euros, soit 2,6% du chiffre d'affaires.

La dette nette baisse à 1,9 milliard d'euros, contre 2,0 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2022. En conséquence, le taux d'endettement net1 diminue à 46%, contre 56% pour la période précédente, et le ratio de dette nette1 reste au bas de la fourchette, à 1,3x, contre 1,8x à la fin du premier semestre de l'exercice 2022.

Projet de création de deux pure players, leaders sur leurs marchés en croissance en séparant les Services sur Site et les Services Avantages & Récompenses

Le Conseil d'Administration de Sodexo a approuvé à l'unanimité le projet de séparation des deux entités prévoyant la scission et la cotation des Services Avantages & Récompenses via la distribution d'actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo.

Bellon SA soutient ce projet et entend conserver un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités.

L'opération devrait intervenir courant 2024, à l'issue des étapes habituelles pour ce type d'opérations, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché.

Le Groupe confirme ses objectifs à moyen terme et réaffirme sa détermination à les réaliser en s'appuyant sur les deux entités distinctes.

Les modalités détaillées de l'opération seront présentées à une date ultérieure et soumises à l'approbation des actionnaires de Sodexo lors d'une Assemblée Générale extraordinaire. Les détenteurs d'obligations et autres prêteurs de Sodexo seront consultés sur la transaction proposée le moment venu...

Un solide fondement stratégique

En séparant les deux entités, Sodexo entend accélérer la création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes :

En tant que pure players dédiés à leurs marchés et clients respectifs, l'un dans les services de restauration et de Facilities Management, l'autre dans les solutions d'avantages aux salariés et plateformes d'engagement, chaque entité exécuterait de façon plus ciblée sa stratégie ;

Une gouvernance dédiée et renforcée contribuerait à l'amélioration de la performance commerciale et financière ;

La gestion indépendante de chaque activité permettrait aux équipes de se recentrer et de renforcer l'attractivité de la marque employeur et la fidélisation des talents grâce à des dispositifs de rémunération dédiés ;

Les deux sociétés disposeraient d'une structure de capital adaptée leur assurant la flexibilité financière nécessaire à la mise en oeuvre de leur stratégie de croissance, y compris via des acquisitions spécifiques. Une fois séparées, les deux entités devraient chacune disposer de structures de capital correspondant à une notation Investment Grade solide ;

L'opération de scission et de cotation des Services Avantages & Récompenses, qui opèrent déjà largement comme une entreprise indépendante, ne devrait pas avoir d'impacts défavorables substantiels et engendrerait des coûts ponctuels, habituels pour ce type d'opérations.

Deux profils d'investissement différenciés, avec leurs propres fondamentaux, indicateurs clés de performance et comparables boursiers permettraient à chaque entité d'attirer les investisseurs les plus pertinents.

Perspectives

Les résultats du premier semestre de l'exercice 2023 sont supérieurs aux attentes. En conséquence, la direction revoit légèrement à la hausse les objectifs pour l'exercice 2023, à la fois pour le groupe et pour les Services Avantages & Récompenses.

-Pour le groupe : révision à la hausse de l'objectif de croissance interne pour l'exercice 2023.

Une croissance interne désormais attendue proche de +11% pour l'exercice 2023, portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre;

Une marge d'exploitation confirmée proche de 5,5% à taux constants.

-Pour les Services Avantages & Récompenses : révision à la hausse des objectifs de croissance interne et de marge d'exploitation pour l'exercice 2023.

Une croissance interne du chiffre d'affaires proche de +20% pour l'exercice 2023;

une marge d'exploitation proche de 32% à taux constants pour l'exercice 2023;

Les objectifs, tant pour le Groupe que pour les Services Avantages & Récompenses, sont maintenus pour les exercices 2024 et 2025 :

-Pour le Groupe : une croissance interne du chiffre d'affaires de +6 à +8% et une marge d'exploitation supérieure à 6% à taux constants pour l'exercice 2025.

-Pour les Services Avantages & Récompenses : le bas de la fourchette d'une croissance interne à deux chiffres et une marge d'exploitation nettement supérieure à 30% à taux constants sur l'exercice 2025.

Calendrier financier de l'exercice 2023

Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice : 30 juin 2023.

Résultats annuels de l'exercice : 26 octobre 2023.

Assemblée Générale de l'exercice : 15 décembre 2023.

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.