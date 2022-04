Sodexo : Le Résultat net ajusté s'élève à 339 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Sodexo s'élève à 10 262 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +19,4%, avec une forte reprise dans les segments les plus impactés par le Covid. L'effet de change a été fort, à +3,5%, suite au renforcement de toutes les principales devises face à l'euro. La contribution des acquisitions nettes des cessions a été de -0,8% en raison de la vente d'activités dans le cadre du programme de gestion de portefeuille. Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe enregistre une croissance interne de +16,7%, atteignant 95% de son niveau pré-Covid.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de +17%, avec un premier trimestre particulièrement solide à +17,9% et un deuxième trimestre à +16,1%, impacté par Omicron. La reprise a été solide, le premier trimestre se terminant à 95% des niveaux pré-Covid, mais reculant légèrement à 94% au deuxième trimestre à cause d'Omicron.

Le résultat net part du Groupe progresse nettement pour atteindre 337 millions d'euros, contre 33 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) est donc multiplié par 10, soit 2,30 euros contre 0,23 euro pour la même période en 2021. Le Résultat net ajusté progresse de +164,8% et s'élève à 339 millions d'euros, contre 128 millions d'euros au premier semestre 2021.

Les liquidités générées par les opérations s'établissent à -75 millions d'euros au premier semestre 2022, contre +237 millions d'euros pour la même période en 2021. L'exercice précédent avait bénéficié de reports des coûts de restructuration et des délais de paiement octroyés par les gouvernements. Cette année, la performance est impactée par la fin de ces mêmes délais de paiement et de décaissements des coûts de restructuration, ainsi que par le remboursement des packages d'hospitalité des Jeux Olympiques de Tokyo et par une contribution exceptionnelle aux fonds de pension britanniques.

Les liquidités générées par les opérations récurrentes s'élèvent à 182 millions d'euros, après une hausse significative des investissements à 159 millions d'euros, soit 1,5% du chiffre d'affaires, par rapport au niveau exceptionnellement faible de 86 millions d'euros, soit 0,9% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2021.

La dette nette augmente, passant ainsi de 1,7 milliard à 2 milliards d'euros au 28 février 2022. Toutefois, le taux d'endettement reste stable, à 56%. En raison de l'amélioration significative de l'EBITDA, le ratio d'endettement net est ramené à 1,8x, contre 3,8x à la fin du premier semestre 2021.

Guerre en Ukraine

Sodexo n'a pas d'activités en Ukraine.

Sodexo a une présence modeste de Services sur Site en Russie qui représente moins de 1% du chiffre d'affaires du Groupe. Nous suivons de près la situation et examinons différentes options en ce moment.

Perspectives

"Le premier semestre 2022 a bénéficié d'une forte reprise, post-Covid, dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Éducation mais il a également été impacté par Delta et Omicron au deuxième trimestre. Depuis fin février, nous constatons une meilleure dynamique. Cependant, l'environnement demeure incertain. Nous observons des résurgences locales de Covid-19, plusieurs démarrages de contrats en Russie qui n'auront pas lieu et les Testing Centers au Royaume-Uni ont fermé plus tôt que prévu..." commente le groupe qui poursuit : "Dans ce contexte, nous attendons : Une croissance interne du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 qui devrait se situer autour du bas de la fourchette de +15% à +18%, communiquée en octobre 2021. Les taux de change contribuent à la croissance du premier semestre et devraient, aux taux actuels, continuer à nous être favorables au second semestre. Nos équipes ont géré avec succès les marges au premier semestre et sont fortement mobilisées pour compenser les incertitudes et notamment l'inflation supplémentaire résultant des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine. En conséquence, nous maintenons nos prévisions pour une marge d'exploitation pour l'exercice 2022 proche de 5% à taux constants".

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : "La croissance du chiffre d'affaires et la progression des marges ont été fortes au premier semestre. Cette performance reflète une reprise solide dans les segments Éducation, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs. Omicron a eu un impact sur la reprise au deuxième trimestre, mais nous constatons une meilleure dynamique depuis fin février. Nous avons clôturé le programme d'efficacité GET, avec de meilleurs résultats que prévus. Les équipes se sont mobilisées pour mettre en oeuvre des mesures visant à atténuer la hausse de l'inflation : indexation, négociations avec les clients, productivité, substitution de produits. Ces actions ont permis d'améliorer de +210 points de base notre marge d'exploitation, à 5,2%. Depuis octobre 2021, nous avons fait des progrès significatifs sur nos priorités stratégiques. L'exécution opérationnelle et le développement des ventes s'améliorent aux Etats-Unis. De nouvelles offres de restauration sont déployées dans nos principales géographies. Nos cessions et acquisitions sont pleinement alignées avec notre stratégie en matière de portefeuille d'activités. Le transfert au niveau local de la gestion des segments Ecoles et Services aux Gouvernements est une première étape dans la simplification de notre organisation. Pour le second semestre, nous sommes confiants dans la poursuite du retour des salariés en présentiel et dans la reprise des évènements sportifs et culturels. Toutefois, l'environnement demeure incertain avec des résurgences locales de Covid-19, ainsi que la guerre en Ukraine. Nous sommes convaincus de pouvoir gérer les pressions inflationnistes sur les marges de l'année. Les effets de change devraient continuer à nous être favorables au second semestre, néanmoins nous nous attendons à ce que la croissance interne du chiffre d'affaires se situe autour du bas de la fourchette communiquée en octobre 2021.

Nos équipes sont mobilisées pour relever ces défis et je les remercie chaleureusement pour leur engagement remarquable auprès de nos clients et fournisseurs. Nous restons confiants quant à notre capacité à poursuivre le développement de notre activité."