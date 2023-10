Sodexo : Le projet de spin-off de Pluxee a progressé de manière significative

(Boursier.com) — La cotation de Pluxee devrait intervenir début 2024 sur Euronext Paris, sous réserve de l'approbation du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten) et de son passeport européen auprès de l'Autorité des Marchés financiers française, de la décision d'admission d'Euronext ainsi que des conditions de marché.

Les droits de vote double existants des actionnaires de Sodexo seront maintenus au sein de Pluxee qui sera immatriculé aux Pays-Bas, permettant ainsi à Bellon SA de conserver un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans Pluxee. La résidence fiscale de Pluxee sera maintenue en France.

Le projet de spin-off total sera soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale dédiée qui se tiendra début 2024.

Pluxee prévoit d'organiser un Capital Markets Day en amont de l'Assemblée Générale dédiée pour détailler son plan stratégique et les prochaines étapes de son développement. Les objectifs pour l'exercice 2024 et pour le moyen-terme seront dévoilés à cette occasion.

Le spin-off n'aura pas d'incidence fiscale significative pour Sodexo et ses actionnaires, au moins en France et aux États-Unis.

Pluxee se verra allouer une partie de la dette actuelle de Sodexo à hauteur de 0,6 milliard d'euros. et disposera d'une structure de capital correspondant à une notation Investment grade solide.

Le Conseil d'Administration de Pluxee sera composé de :

un Président Exécutif: Didier Michaud-Daniel ;

quatre administrateurs membres de la famille Bellon ;

cinq administrateurs indépendants.

La convention d'Animation entre Bellon SA et Pluxee sera comparable à celle de Sodexo.

BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan et Société Générale agissent en tant que Conseillers Principaux sur les Marchés de Capitaux (Lead Equity Capital Market Advisors) pour Sodexo et Pluxee, et Goldman Sachs et Natixis agissent en tant qu'Autres Conseillers (Other Equity Capital Market Advisors), dans le cadre du projet de cotation de Pluxee.

Le Groupe a signé deux nouvelles facilités de crédit pour Pluxee afin de garantir que Pluxee dispose d'une structure de financement solide et flexible après la cotation. Il s'agit d'une facilité de crédit renouvelable de 650 millions d'euros d'une durée de 5 ans et d'un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros d'une durée de 12 mois. La facilité de crédit renouvelable fournira une marge de liquidité à Pluxee. Le prêt-relais sera utilisé pour refinancer la dette intragroupe existante et sera remplacé en temps utile et sous réserve des conditions de marché par une émission sur le marché obligataire. Les banques BNP Paribas et Société Générale ont été mandatées en tant que Coordinateurs, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de livres (Coordinators, Mandated Lead Arrangers and Bookrunners), et Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., London Branch, J.P. Morgan SE, Crédit Industriel et Commercial et ING Bank N.V., French Branch, sont mandatés en tant qu'Arrangeurs Mandatés (Mandated Lead Arrangers).