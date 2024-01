Sodexo : le projet de cotation de Pluxee se précise

(Boursier.com) — Sodexo a indiqué que l'Autorité des marchés financiers néerlandaise (Autoriteit Financiële Markten - AFM) avait approuvé le prospectus relatif au projet d'admission aux négociations et à la cotation des actions ordinaires de sa division d'avantages sociaux Pluxee sur Euronext Paris. Ce prospectus fait par ailleurs l'objet d'un passeport européen auprès de l'Autorité française des marchés financiers (AMF). Le prospectus est disponible sur les sites Internet de Sodexo et de Pluxee. La distribution en nature exceptionnelle sous forme d'actions Pluxee et l'admission à la cotation des actions Pluxee restent conditionnées notamment à l'approbation par les actionnaires de Sodexo de la résolution relative à la distribution en nature lors de l'assemblée générale ordinaire de Sodexo qui se tiendra le 30 janvier 2024 et aux conditions de marché. Concernant le traitement fiscal de la distribution en nature, les actionnaires sont invités à se reporter au Rapport sur la distribution exceptionnelle en nature sous forme d'actions Pluxee disponible sur le site Internet de Sodexo.

Selon le calendrier indicatif communiqué ce matin, l'avis d'Euronext Paris S.A. annonçant le prix technique de référence des actions ordinaires Pluxee interviendrait le 31 janvier, alors que la date de détachement des actions serait le 1er février (date de réalisation de la distribution en nature et date d'admission des actions ordinaires Pluxee - début de la négociation sous le ticker "PLX" sur la base d'une "date de livraison"). La date d'arrêté des positions (record date) serait le 2 février et la date de paiement ou de livraison des actions ordinaires Pluxee le 5 février (règlement des transactions sur les actions ordinaires Pluxee effectué le 1er février 2024).