Sodexo : Le dividende proposé est de 3,10 euros, en hausse de +29%

(Boursier.com) — La performance de l'exercice 2023 de Sodexo est ressortie supérieure aux objectifs, progressivement relevés au cours de l'exercice avec une croissance interne du chiffre d'affaires du groupe de +11,6% à 23,72 MdsE, pour un objectif révisé proche de +11%. La Marge d'exploitation est à 5,6%, pour un objectif révisé à 5,5%, à taux constants. Le résultat net ajusté du groupe atteint 908 millions d'euros et le bénéfice net ajusté par action s'établit à 6,21 euros. Le dividende proposé est de 3,10 euros, en hausse de +29%.

L'endettement net diminue à 1,1 milliard d'euros grâce aux liquidités générées sur l'exercice. Le ratio d'endettement net ressort à 0,7x contre 1x sur l'exercice précédent, inférieur à la fourchette cible de 1 à 2x.

Perspectives (hors Pluxee)

Compte tenu des progrès stratégiques réalisés au cours des exercices 2022 et 2023, Sodexo retrouve progressivement une dynamique positive en Amérique du Nord, améliore son efficacité et retrouve de l'agilité, continue la transformation des offres de restauration et de ses opérations, et se développe de manière sélective en Facilities Management. L'excellence commerciale, les investissements dans la tech et la data, et le développement de la puissance d'achat contribueront à améliorer la dynamique commerciale et les marges.

La croissance interne sous-jacente du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023 dépasse +10%. Avec la poursuite de la répercussion de l'inflation, l'augmentation des prix devrait s'établir en moyenne à 3-4% pour l'exercice 2024. La contribution des nouvelles signatures (nettes des pertes) à la croissance du chiffre d'affaires devrait être supérieure à 2%, amplifiée par des ventes additionnelles sur sites existants.

En conséquence, Sodexo (hors Pluxee) définit les perspectives suivantes pour les exercices 2024 et 2025 :

La croissance interne du chiffre d'affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an ;

La marge d'exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : "Au cours de l'exercice 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l'exécution de notre stratégie, confirmant la dynamique initiée depuis 2 ans. Nous sommes sur la bonne voie pour retrouver de l'agilité et de la croissance rentable. Jour après jour, le transfert de la responsabilité opérationnelle vers les régions permet des prises de décision plus rapides et davantage de mutualisation.

La reprise en Amérique du Nord se poursuit, avec une croissance solide des volumes, une forte dynamique commerciale et plus d'efficacité dans la mise en oeuvre opérationnelle.

La transformation de nos offres de restauration progresse dans l'ensemble des géographies, ainsi que notre approche pour un développement plus sélectif de nos services de Facilities Management, qui est désormais visible dans les signatures de nouveaux contrats.

Notre persévérance en matière de fidélisation client continue à porter ses fruits, avec une nouvelle année record à 95,2%. Je suis convaincue qu'à terme nous atteindrons 96%.

Le spin-off total de Pluxee devrait être réalisé début 2024.

Enfin, nous avons poursuivi la rationalisation de notre portefeuille d'activités avec la cession annoncée récemment des activités d'aide à domicile.

Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes pour les résultats solides obtenus cette année. Par leur mobilisation et leur engagement sans précédent, elles nous ont permis de dépasser nos objectifs tout en accélérant la mise en oeuvre de notre stratégie. Nous avons tous les atouts en main pour maintenir une croissance solide et rentable et réaliser notre ambition de devenir le leader en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement."