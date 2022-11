Sodexo : lauréat du palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120

(Boursier.com) — Lors de la cérémonie organisée le 7 novembre à l'Assemblée Nationale, Sodexo a reçu de Mme Isabelle Rome, Ministre chargée de l'egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, le prix de l'entreprise la plus avancée en matière de féminisation des instances dirigeantes parmi les 120 plus grandes entreprises françaises.

Cette récompense témoigne de l'engagement historique de Sodexo en matière de défense de l'égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des femmes aux postes de management et de direction. Elle exprime également la volonté de Sodexo de continuer à développer une culture inclusive sur le lieu de travail dans tous les pays où le Groupe est présent.

"Ce prix nous incite à nous challenger encore, à poursuivre nos efforts et notre politique volontariste pour continuer à progresser, à tous les niveaux de l'entreprise", commente Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo.