Sodexo lance la marque Sodexo Live !

(Boursier.com) — Sodexo réaffirme son ambition dans les univers du sport, de l'évènementiel et des loisirs et crée la marque mondiale Sodexo Live ! afin de rassembler sous une marque unique, toute l'expertise du Groupe dans ce secteur.

Sodexo affirme ainsi sa confiance dans ce marché et dans son potentiel de rebond... Le public a en effet besoin de se retrouver et de créer du lien, comme le confirme l'étude de septembre 2021 réalisée par Harris Interactive pour Sodexo Live ! dans 4 pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Espagne. 80% du public se sent aujourd'hui à l'aise pour assister de nouveau à des évènements sportifs, culturels ou professionnels (+20 points par rapport à octobre 2020).

Convaincue du fort potentiel de rebond du secteur du live, Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale au niveau mondial de Sodexo Live ! explique les choix stratégiques de la marque en matière de développement international, de segments de clientèles prioritaires et de nouveaux services à proposer à ses clients : "Sodexo Live ! c'est l'affirmation d'une nouvelle ambition. Nous avions ce souhait de rassembler nos métiers liés aux sports, à l'évènementiel et aux loisirs sous une marque unique et mondiale. Nous sommes convaincus que ces activités ont un fort potentiel de rebond car nous avons tous plus que jamais besoin de nous retrouver, de nous reconnecter physiquement. Avec Sodexo Live !, nous voulons dire à nos clients que nous sommes leur partenaire privilégié et que nous mettons à leur service l'expertise et l'énergie de nos 40.000 collaborateurs à travers le monde pour leur proposer des services toujours plus créatifs et générateurs de valeur."