Sodexo : la DRH quitte le groupe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo annonce le départ, au mois de mai, de Cathy Desquesses, Directrice des Ressources Humaines. Elle a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre sa carrière dans un autre pays et secteur d'activité.

Dans le cadre de sa mission chez Sodexo, Cathy Desquesses a grandement contribué au développement de la fonction Ressources Humaines et a apporté à Sodexo sa vaste expérience en matière de développement de pipelines de talents à l'échelle mondiale, sa vision de l'amélioration des cultures d'entreprise et sa capacité à créer et mettre en oeuvre des stratégies de ressources humaines pour soutenir la croissance de l'entreprise.