Sodexo : la croissance interne au troisième trimestre de l'exercice 2022 est de +18,3%

(Boursier.com) — Sodexo annonce que son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de l'exercice 2022 a atteint 5,5 milliards d'euros, en hausse de +23,2% par rapport à l'exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un solide effet de change de +6,6%, lié au renforcement du dollar américain et du réal brésilien.

En conséquence, la croissance interne au troisième trimestre de l'exercice 2022 est de +18,3%, atteignant 97% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, à taux constant. Grâce à l'accélération du trimestre, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 15,8 milliards d'euros, soit une progression de +17,3%.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l'exercice 2022 est en hausse de +18,3% et représente 97% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, contre 94% au deuxième trimestre de l'exercice 2022, reflet d'une forte reprise post-Omicron.

Les Services aux Entreprises continuent de bénéficier du retour au bureau des salariés.

L'activité Sports & Loisirs revient à 83% du niveau de l'exercice 2019, contre seulement 61% au trimestre précédent, avec une forte reprise de l'activité des Centres de Congrès. Portée par la reprise des événements et du retail, l'activité dans les Universités reprend, désormais à 91% du niveau de l'exercice 2019 contre 84% au trimestre précédent.

Tous les autres segments continuent d'enregistrer de bonnes performances.

Les Services de Restauration se sont fortement redressés, atteignant 90% du niveau de l'exercice 2019, contre 82% au trimestre précédent. Les Services de Facilities Management restent solides, bien au-dessus de leur niveau pré-Covid.

La croissance interne est de +22,6% en Amérique du Nord, de +18% en Europe et de +9,8% en Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L'effet prix au troisième trimestre est de plus de 5% contre environ 3% au premier semestre de l'exercice 2022.

Depuis le début de l'exercice, le développement et la fidélisation continuent de s'améliorer en Amérique du Nord.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses est de +17,7%, s'accélérant au troisième trimestre, grâce à une croissance solide dans toutes les régions : +17,5% en Europe, Etats-Unis et Asie et +18,0% en Amérique latine. Le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de +15% et le chiffre d'affaires financier de +62,4% grâce, notamment, à la hausse significative du Selic (taux directeur) au Brésil.

Sodexo accélère ses efforts contre le gaspillage alimentaire avec son programme de prévention et de réduction des déchets, WasteWatch. Ce programme innovant, désormais déployé dans 2 500 sites représentant 38% du coût total des matières premières (+10,4 points par rapport à la fin de l'exercice 2021), est essentiel pour atteindre l'objectif de réduction de 50% des déchets alimentaires d'ici 2025.

Sodexo accélère également ses actions liées au climat grâce à de solides partenariats :

En collaboration avec EY et Traace, Sodexo a lancé un outil numérique innovant, Carbon Trajectory Tool, à l'échelle mondiale en avril 2022. Cet outil a pour but d'aider chaque activité, pays par pays, à créer et à gérer sa feuille de route en matière de réduction des émissions de carbone d'ici 2025 et au-delà.

En avril 2022, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Sodexo pour son activité Services Avantages & Récompenses en Belgique ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). L'objectif est de réduire les émissions absolues de 64,9% d'ici 2030, par rapport à 2019.

"Dans le cadre de la priorité stratégique visant l'amélioration de l'efficacité de notre organisation, nous projetons de transférer l'entière responsabilité de la gestion opérationnelle aux pays, regroupés en trois zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Reste du Monde. Selon ce projet, ces trois zones seront dirigées respectivement par Sarosh Mistry, Sunil Nayak et Johnpaul Dimech" commente la direction.

"La nouvelle organisation des Services sur Site sera progressivement mise en place de septembre à décembre 2022, dans le respect du dialogue social et des procédures d'information et de consultation éventuellement nécessaires.

Un Capital Markets Day sera organisé le 2 novembre 2022 à Paris, afin de présenter la stratégie du Groupe pour ses activités Services sur Site et Services Avantages & Récompenses, ainsi que les objectifs à moyen terme" poursuit le management.

Perspectives

Le groupe confirme ses prévisions :

Une croissance interne pour l'exercice 2022 autour du bas de la fourchette de +15% à +18%.

Une marge d'exploitation pour l'exercice 2022 proche de 5% à taux constants.