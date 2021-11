Sodexo : l'Assemblée générale se tiendra à Boulogne-Billancourt

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Sodexo se tiendra le mardi 14 décembre 2021 à 15h30 à l'Auditorium de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

L'avis préalable à cette Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 novembre. L'avis de convocation sera publié au Balo et dans le journal d'annonces légales "Les Affiches Parisiennes" du 26 novembre. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées au Code de commerce ainsi que le Document d'enregistrement universel 2020-2021 peuvent être consultés sur le site Internet de la société, dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s à l'Assemblée Générale, cet évènement sera retransmis en direct sur le site internet de Sodexo. La vidéo sera également disponible en différé.