Sodexo grimpe, le marché salue de solides résultats et de belles perspectives

(Boursier.com) — Parmi les multiples publications du jour bien accueillies à Paris, Sodexo figure en bonne position. Le titre du groupe de restauration collective et de services grimpe de 3% à 89,8 euros après que le management eut indiqué prévoir pour 2023 un retour du chiffre d'affaires et des marges aux niveaux de 2019, soit une croissance interne comprise entre +8 et +10% et une marge d'exploitation proche de 5,5%.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme que la croissance organique au quatrième trimestre est ressortie supérieure aux prévisions et plus forte que prévu par le courtier. Le taux de rétention est à son plus haut niveau, les commentaires sur les contrats remportés sont "encourageants" et les nouvelles affaires nettes sont devenues positives au cours du trimestre, ajoute MS. Les résultats devraient "renforcer la crédibilité" de la direction avant la prochaine journée investisseurs.

Jefferies ('conserver') juge aussi la croissance organique du 4e trimestre "impressionnante" tandis que les prévisions pour l'exercice 2023 sont bien en avance sur le consensus et devraient se traduire par des révisions à la hausse. Les résultats indiquent que Sodexo s'en sort bien pour gérer l'inflation, a endigué les pertes de parts de marché et bénéficie maintenant de vents favorables liés à l'externalisation.

Pour Oddo BHF ('surperformer'), il s'agit d'une publication solide et rassurante avant le CMD de la semaine prochaine. Le courtier réitère son avis positif sur Sodexo qui offre la plus grande marge de progression au sein de son secteur, tant en restauration qu'en BRS ( Services Avantages et Récompenses), alors que sa valorisation de 13,3x VE/EBIT 2023e implique qu'il se négocie avec une décote de 21% par rapport à Compass et de plus de 30% sur un PE synthétique basé sur Edenred et Compass (vs une décote historique de 15%), et offre un rendement 2023e des FCF de 6,3%.