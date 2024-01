Sodexo : forte croissance interne du chiffre d'affaires au 1er trimestre de l'exercice 2024 à +8,2%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Sodexo (hors Pluxee) du premier trimestre de l'exercice 2024 a atteint 6,3 milliards d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%.

La croissance interne s'établit à +8,2%.

L'effet de change négatif, résultant de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année calendaire 2023, devrait se réduire progressivement au cours de l'exercice, dans l'hypothèse d'un maintien des taux actuels jusqu'à la fin de l'exercice.

La croissance interne du chiffre d'affaires bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du Monde de Rugby et est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets en Energie & Ressources dans le Reste du Monde, ces deux effets se compensant. La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5% sur le trimestre.

La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%.

La croissance interne du trimestre est portée par les services de Restauration, à +10%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +4,7%.

La dynamique du développement net reste soutenue depuis le début de l'exercice.

L'ensemble des zones géographiques enregistre une croissance interne sous-jacente élevée supérieure à +7%.

En ligne avec son ambition d'être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité :

Sodexo et Harris Interactive ont révélé les résultats du premier baromètre international de l'alimentation durable. Les enseignements confirment l'ambition de Sodexo puisque 75% des personnes interrogées ont une perception positive de l'alimentation durable, et 79% estiment qu'il est urgent d'adopter des comportements plus durables.

Sodexo a organisé la deuxième édition de son Sustainable Chef Challenge. Nos Chefs ont largement démontré leur expertise et leur passion à créer des menus sains, savoureux et bas carbone (inférieurs à 0,9 kg CO2e/repas). Les gagnants de l'édition de cette année sont la Cheffe Sharon McConnell (d'Irlande du Nord) avec son Steak de céleri-rave en croûte de pistaches et sa Mousse au chocolat végane avec dattes et noix, et le Chef Ricardo Machado (du Brésil) avec son Médaillon de peau de banane sauté aux patates douces et sa Purée de banane et de noix de coco.

Perspectives

Le premier trimestre de l'exercice 2024 est en ligne avec les attentes et le plan stratégique. Ainsi, les perspectives de Sodexo (hors Pluxee) sont maintenues pour les exercices 2024 et 2025 :

La croissance interne du chiffre d'affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an;

La marge d'exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

Commentant l'activité du premier trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : "La croissance du premier trimestre est restée forte dans toutes les zones géographiques. Elle s'explique par les augmentations de prix, la montée en puissance des nouveaux contrats et une croissance continue des volumes, en particulier dans les Services aux Entreprises, en Sports & Loisirs et en Éducation. Nous avons connu un bon début d'année et nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique pour être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité. Le projet de spin-off de Pluxee progresse bien, la prochaine étape étant le Capital Markets Day du 10 janvier prochain, en amont de la première cotation attendue le 1er février 2024."