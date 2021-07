Sodexo : Foodee offensif en Amérique du Nord

Sodexo : Foodee offensif en Amérique du Nord









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo étend son offre de services de restauration en Amérique du Nord par l'acquisition de Foodee, leader des services de planification de repas aux entreprises. Foodee, l'agrégateur de restaurants récemment acquis par Sodexo, a annoncé l'expansion de sa plateforme technologique de services aux entreprises dont la main d'oeuvre devient de plus en plus flexible et changeante. La plateforme, qui fait maintenant partie du segment des Services aux Entreprises de Sodexo, comprend plus de 800 restaurants locaux dans 14 villes des États-Unis et du Canada et sera étendue à New York, Los Angeles, Dallas et Montréal au cours de l'année.

"Nous sommes ravis d'ajouter le service innovant de livraison sans contact de Foodee pour nos clients qui cherchent à soutenir les restaurants locaux", a déclaré David Bailey, DG des Services aux Entreprises de Sodexo en Amérique du Nord. "Alors que la main-d'oeuvre évolue, nous croyons que les employés vont aimer la commodité et la variété que Foodee propose pour répondre à leurs besoins en matière d'alimentation. Nous avons déjà pu mesurer le succès du partenariat entre Foodee et Nourish Inc. pour servir noss clients en Californie du Nord".

En plus de s'associer aux clients de Sodexo Services aux Entreprises, les restaurants autonomes, partenaires actuels et futurs de Foodee, pourront bénéficier des services de la filiale d'achats groupés entegra Procurement Services. Entegra permet à ses clients de réaliser des économies directes sur l'achat groupé de denrées alimentaires, de produits et de services.