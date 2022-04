Sodexo finalise le transfert de ses activités en Russie à l'équipe de direction locale

(Boursier.com) — Sodexo cesse ses activités en Russie, qui représentaient moins de 1% de son chiffre d'affaires. Le groupe a ainsi cédé le contrôle de ses activités dans le pays à l'équipe de direction locale, qui poursuit les opérations en Russie via une structure et une marque indépendantes. Sodexo n'a pas d'activités en Ukraine. Dès le début du conflit, Sodexo s'est fortement mobilisé pour assurer la continuité de service en faveur de ses clients, garantir la sécurité de ses collaborateurs et apporter un soutien aux réfugiés dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Le groupe Sodexo et Stop Hunger ont lancé une initiative mondiale de dons des employés Sodexo avec le soutien du partenaire de longue date, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies. Les montants récoltés sont abondés par Sodexo et utilisés pour apporter une aide aux réfugiés de la région et aux personnes touchées par le conflit en Ukraine.