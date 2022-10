Sodexo et Stop Hunger lancent un partenariat avec la Fédération Européenne des Banques Alimentaires

(Boursier.com) — Sodexo et son unique cause philanthropique "Stop Hunger" lancent un partenariat à l'échelle européenne avec la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA). S'appuyant sur la collaboration existante aux niveaux européen et local, Sodexo, Stop Hunger et la FEBA ont signé un accord ayant pour objectif de prévenir le gaspillage alimentaire tout en encourageant les dons d'excédents alimentaires dans toute l'Europe.

Cet accord officialise le partenariat européen entre la FEBA et Sodexo pour le don des excédents alimentaires provenant de la production de repas dans les pays membres de la FEBA.

La coopération avec les banques alimentaires locales existe déjà dans plusieurs pays et grâce à ce nouveau partenariat européen avec la FEBA, Sodexo et Stop Hunger peuvent étendre leurs actions à plus de 18 pays.

Comme l'indiquent les recommandations de l'UE sur les dons alimentaires, la récupération des excédents alimentaires des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration commerciale et collective est autorisée. Bien que les règles puissent différer d'un État membre à l'autre, la plupart des autorités nationales autorisent la redistribution de certaines denrées alimentaires mises à la disposition des clients. Certains États membres, en collaboration avec des organisations sectorielles, ont établi des recommandations spécifiques relatives aux dons alimentaires de ces secteurs.

Au travers de ce nouveau partenariat, Sodexo soutiendra ses équipes pour intégrer et appliquer les recommandations européennes, tandis que la FEBA aidera à lever les potentiels obstacles au don...