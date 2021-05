Sodexo et Just Eat Takeaway.com signent un accord de partenariat mondial, lancé aujourd'hui en Belgique

Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Just Eat Takeaway.com, l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas à domicile, et Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, ont signé un accord de partenariat mondial qui démarre cette semaine en Belgique et s'étendra à d'autres pays européens dans les mois à venir.

Les consommateurs belges peuvent désormais utiliser leur carte repas Sodexo comme moyen de paiement pour commander leurs repas dans une grande variété de restaurants belges dans tout le pays, sept jours sur sept, via le site Internet et l'application mobile Takeaway.com. D'autres pays, dont la France, suivront dans le courant de l'année.

Ce partenariat entre Sodexo et Just Eat Takeaway.com va faciliter le quotidien des consommateurs et leur offrir une expérience de paiement simple, rapide et sécurisée. Il combine le meilleur de l'expertise de transactions digitales de Sodexo tout en offrant aux clients de Just Eat Takeaway.com des options de repas plus variées et plus souples. En Belgique, ce nouveau service représente une opportunité commerciale majeure pour les plus de 1300 restaurants disponibles dès le lancement du partenariat, et bien d'autres qui viendront étoffer la liste au fil du temps.