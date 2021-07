Sodexo entre en négociations exclusives pour combiner ses services à la petite enfance avec ceux du groupe Grandir

Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Sodexo , leader mondial des services de Qualité de Vie, ouvre un nouveau chapitre dans le développement de ses activités dédiées à la petite enfance en entrant en négociations exclusives avec le groupe Grandir en vue de combiner leurs activités globales de crèches, incluant Liveli en France.

Ensemble, Sodexo et Grandir s'engagent dans un projet ambitieux pour devenir un leader mondial des services à la petite enfance.

-Depuis 2010, Sodexo a construit un réseau attractif de crèches en France avec Liveli, l'un des principaux acteurs du marché français de la garde d'enfants, et s'est progressivement développé en Allemagne, en Espagne et en Inde.

-Co-fondé en 2000 par Jean-Emmanuel Rodocanachi, Grandir est un acteur de référence en France et un pionnier du développement du marché français des crèches privées. Au cours des dernières années, Grandir s'est développé à l'échelle internationale et est entré de manière sélective au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Ce partenariat avec Grandir permettrait de combiner les activités de services à la petite enfance de Sodexo et l'expertise d'un leader reconnu dans l'éveil et l'éducation. A l'issue de cette opération, qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel, Sodexo deviendrait actionnaire minoritaire du groupe Grandir.

Grandir et Sodexo partagent la même vision selon laquelle l'éveil et l'éducation des jeunes enfants, sont des services essentiels pour la société. Ils travailleront ensemble, en tant que co-actionnaires, pour assurer cette mission auprès de leurs salariés, des enfants, leurs parents et de leurs clients.