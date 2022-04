Sodexo engagé à son tour auprès du 'Campus Cyber'

(Boursier.com) — Sodexo est engagé auprès du nouveau Campus Cyber, sur deux volets : la lutte contre la cybercriminalité et la mise à disposition de son savoir-faire unique en matière de restauration et de conciergerie sur le campus de 26.000 m2 répartis sur 13 étages implanté au coeur de la Défense pour les 2.000 occupants qui y travailleront.

Sous le haut patronage du Président de la République Emmanuel Macron et inauguré en février dernier en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Sodexo a souhaité s'associer au projet du Campus Cyber en entrant au capital dès avril 2021. Seule société de son secteur représentée au sein du Campus, Sodexo entend participer activement à la création de cet écosystème cyber en France, lieu d'échanges, d'innovation et de progrès, et continuer à anticiper au mieux les menaces numériques.

Au service de tous ses clients, acteurs privés et publics, et face à des risques en constante évolution, Sodexo place la protection des données au coeur de ses priorités. Le Groupe se dit "pleinement engagé pour protéger de manière éthique les systèmes d'information de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, consommateurs, fournisseurs, partenaires et commerçants affiliés"...

