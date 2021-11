Sodexo : en tête de son secteur au sein de l'indice DJSI

(Boursier.com) — Sodexo demeure en tête des leaders de son secteur selon le Dow Jones Sustainability Index (DJSI). En effet, le groupe de services Sodexo décroche parmi les scores les plus élevés dans les domaines de l'environnement, du social, et de la gouvernance d'entreprise, attestant de son leadership en matière de pratiques responsables.

Dans un contexte économique où la responsabilité d'entreprise est devenue l'une des thématiques prioritaires des préoccupations des sociétés et de leurs salariés, l'indice DJSI constitue un baromètre de référence. Sodexo obtient la meilleure note du secteur "Restaurants and Leisure Facilities", avec un score de 75 sur 100 (en progression de 2 points par rapport à 2020), évaluant la durabilité de l'entreprise, là où la moyenne des 28 entreprises du secteur est à 21. Sodexo conserve la tête de la catégorie " Environnement ", grâce à plusieurs engagements environnementaux majeurs parmi lesquels, l'adoption d'un objectif de réduction des émissions de carbone de 34% d'ici 2025, le retrait de l'ensemble des plastiques à usage unique sur ses sites européens, l'adhésion à l'initiative RE100 et son objectif d'utiliser des sources d'électricité 100 % renouvelables sur ses propres sites. Sodexo maintient par ailleurs son leadership en matière sociale, en obtenant les notes les plus élevées dans le domaine du respect des droits humains ou bien encore de l'impact de ses opérations au niveau local, consolidant les engagements de son approche de Diversité, Equité et Inclusion et d'approvisionnement responsable.

Lancé en 1999, le DJSI est l'un des premiers ensembles d'indices mondiaux à suivre les plus grandes et les plus importantes sociétés cotées en bourse sur le sujet de la durabilité.