Sodexo : en grande forme

(Boursier.com) — Sodexo poursuit sur sa lancée. En hausse pour la troisième séance consécutive (+3,2% à 72 euros), le titre du géant mondial de la restauration collective reste porté par sa belle publication trimestrielle et le maintien de ses objectifs annuels. La Deutsche Bank, à l''achat' sur la valeur, met en avant l''impressionnante' croissance organique enregistrée par le groupe au troisième trimestre (+18,3% contre +13% prévu par le consensus et +13,4% par la DB). Depuis le début de l'année, la croissance interne atteint +17,3%, dans la fourchette haute de la guidance annuelle (+15% à +18%). L'objectif est ajusté de 93 à 94 euros.

Oddo BHF remonte de son côté sa cible de 80 à 82 euros et reste à 'surperformer'. Le broker s'attend à une bonne dynamique sur la fin d'année tandis que le CMD du 2 novembre prochain devrait offrir plus de visibilité à moyen terme. Au cours actuel, avec une décote spot de 30% sur Edenred, la valorisation de l'activité On-Site ressort à seulement 9,8x en VE/EBIT 2023e (vs CPG 15,7x, ISS 10,7x), ce qui semble un niveau particulièrement intéressant pour une activité qui a montré son aspect défensif dans un environnement récessif et inflationniste. Enfin, Sodexo se traite sur un consensus PE 12m fwd de 13x, ce qui se compare avec une moyenne sur 10 ans de 18,8x, soit une décote de 32%. A environ 10 fois le ratio VE/EBIT 2023-2024 estimé et 8% de FCF yield, le rapport risk/reward semble toujours aussi positif, selon le courtier.