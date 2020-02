Sodexo : en forme, soutien à l'appui

(Boursier.com) — Sodexo est bien orienté à la mi-journée à Paris, en hausse de 1,4% à 100,3 euros. Le titre du groupe de restauration collective bénéficie du soutien d'UBS qui est passé à l''achat' sur la valeur sur la base de plusieurs facteur favorables et d'une valorisation attrayante. Dans un contexte de pressions salariales, de détérioration de l'économie et de tendances ESG, la restauration externalisée est une option potentiellement plus attrayante pour les entreprises, écrit l'analyste. Les perspectives de l'exercice sont bien étayées et les résultats du premier semestre pourraient s'avérer être un catalyseur positif si la croissance organique se maintient, ce qui devrait rassurer les investisseurs.