Sodexo : dopé par un analyste

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Sodexo bondit de 5,6% à 69,7 euros en début de séance à Paris, dopé par une note de RBC Capital qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur. Le courtier estime que la "déconnexion" du groupe français en matière de performances par rapport à ses principaux rivaux est "déroutante". La décote de l'action semble exagérée et dans un monde moins certain, potentiellement 'stagflationniste', le modèle économique de Sodexo devrait être plus résistant que la moyenne malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation des coûts des intrants. La performance du titre après la publication des résultats semestriels meilleurs que prévu suggère qu'un "degré de comportement irrationnel" a commencé à s'infiltrer dans l'équation, selon le broker. L'objectif est ajusté de 84 à 83 euros.