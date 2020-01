Sodexo distribuera un dividende de 2,9 euros par action

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte de Sodexo s'est tenue le 21 janvier 2020 à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Sophie Bellon. Le quorum s'est établi à 83,23% et 1.675 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

- La fixation du dividende par action, à 2,90 euros, en hausse de 5,5% par rapport à l'exercice précèdent ;

- La nomination de Véronique Laury et de Luc Messier en qualité d'Administrateurs pour une durée de 3 ans ;

- Le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Sophie Stabile et de Cécile Tandeau de Marsac pour une durée de 3 ans ;

- L'approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2018-2019 à Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et à Denis Machuel, Directeur Général ;

- L'approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général pour l'exercice 2019-2020, ainsi que le nouveau régime de retraite supplémentaire de Denis Machuel ;

- Les modifications statutaires.

Nouveau Conseil d'administration

Devant les actionnaires, Sophie Bellon a chaleureusement remercié, au nom du Conseil, Robert Baconnier qui a émis le souhait de ne pas être renouvelé dans ses fonctions d'administrateur qu'il occupait depuis 2005, et Astrid Bellon, qui a exprimé le souhait de ne plus exercer le mandat qu'elle occupait depuis 1989, pour se consacrer à son rôle au sein de la Fondation Pierre Bellon ainsi qu'à des projets personnels.

Le Conseil d'Administration de Sodexo compte désormais 12 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés et 7 membres indépendants. Au total, 4 nationalités sont représentées et la mixité reste assurée, avec 7 administratrices et 5 administrateurs, y compris les administrateurs représentant les salariés.