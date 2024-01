Sodexo : dévoile les objectifs de Pluxee, l'IPO programmée le 1er février

(Boursier.com) — Sodexo avance de 1% à 104 euros après la présentation du plan stratégique et des objectifs de Pluxee, sa division dédiée aux avantages aux salariés, que le groupe compte introduire en Bourse le 1er février ( sous réserve de l'approbation des actionnaires). Pluxee vise une croissance organique annuelle à deux chiffres jusqu'en 2026, porté par des investissements technologiques et des acquisitions ciblées sur un marché que le groupe considère comme "attractif et sous-pénétré". Il vise également à améliorer la marge d'Ebitda récurrent à environ 37% d'ici 2026, avec un taux de conversion du free cash-flow de plus de 70% en moyenne sur 2024-2026. Pluxee compte également investir 10% de son chiffre d'affaires en moyenne jusqu'en 2026, en mettant l'accent sur la technologie.

Au cours de l'exercice 2023, Pluxee a généré un volume d'affaires de 22,8 milliards d'euros et un EBITDA récurrent de 363 millions d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires total de 1 052 millions d'euros, correspondant à une marge d'EBITDA récurrent d'environ 34,5%. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, Pluxee continue de bénéficier d'une forte dynamique commerciale et d'un environnement macro-économique toujours porteur : le chiffre d'affaires total s'élève à 266 millions d'euros, en croissance organique de 19,7%, légèrement impacté par des effets de change en relation notamment avec le traitement comptable de la Turquie en hyperinflation. Le chiffre d'affaires opérationnel présente une solide croissance organique de 12,9%.