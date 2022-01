Sodexo devient le Partenaire Officiel de Disneyland Paris

(Boursier.com) — Disneyland Paris, première destination touristique d'Europe a choisi Sodexo comme Partenaire Officiel dans la catégorie restauration d'entreprise.

Depuis octobre dernier, Sodexo propose des repas à tous les Cast Members de Disneyland Paris sur site ainsi qu'à ceux travaillant dans les bâtiments administratifs situés à Val d'Europe, soit 21 points de vente au total. Le service de restauration est disponible 22 heures par jour, 365 jours par an et emploie 280 employés pour servir environ 2,5 millions de repas par an.

Parallèlement, Sodexo pourra associer son image à celle de Disneyland Paris sur ses supports digitaux et médias ainsi que dans ses restaurants d'entreprise dans toute la France.

Sodexo s'engage à proposer une expérience culinaire de qualité, pionnière et plurielle auprès des Cast Members pour répondre chaque jour à la diversité de leurs envies et de leurs habitudes alimentaires. Grâce à ce nouveau dispositif de restauration ils auront la possibilité de se restaurer sur place, en passant par le click & collect ou encore par un service de restauration rapide sans oublier un large choix de plats, de l'entrée au dessert, en libre-service.

Les Cast Members pourront consommer des repas très diversifiés grâce aux partenariats mis en place par Sodexo avec les enseignes de restauration commerciales complémentaires qui seront présentes sur site telles que La Brioche Dorée, Caffe Del Arte, Colombus Café, ou Prêt à Manger.

Par ailleurs, grâce à l'application innovante "Critizr", les Cast Members auront la possibilité d'évaluer leur repas et de faire un retour en temps réel sur leur expérience vécue, tout en partageant leur avis avec la communauté créée à leur attention.

Enfin, Disneyland Paris et Sodexo accentueront leur collaboration au travers d'une démarche RSE ambitieuse axée sur des projets communs tels que les achats de proximité privilégiant les producteurs et distributeurs locaux et sur des actions de développement durable.

"Nous sommes ravis de proposer à nos Cast Members de profiter d'une expérience culinaire qualitative et diversifiée" a déclaré Laure Albouy, Vice-Présidente Business Intégration et Stratégie de Disneyland Paris : "Ce partenariat est également une belle opportunité de renforcer l'expérience des clients Sodexo, en racontant les histoires de Disneyland Paris dans les restaurants d'entreprises opérés par le Groupe ou sur des supports digitaux, via des campagnes et des activations marketing conjointes. C'est une première pour Disneyland Paris dans ce secteur."

Ce partenariat est aussi le fruit d'une rencontre entre deux marques fortes et engagées ayant à coeur de promouvoir la diversité, l'inclusion et des actions concrètes en faveur de l'environnement. Sodexo et Disneyland Paris développeront également ensemble, des initiatives autour du recrutement pour attirer et fidéliser de nouveaux talents.