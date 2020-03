Sodexo : deux motifs de satisfaction

Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Sodexo prend 0,7% à 84,2 euros ce matin sur un marché hésitant, alors que la firme de recherche Bernstein vient de relever sa recommandation à 'performance de marché'. Par ailleurs, à la suite d'un appel à projet sur la restauration lancé il y a plus de deux ans, Elsan, 2ème groupe d'hospitalisation privée en France, a décidé de s'associer à Sodexo pour l'accompagner et déployer Symphonia by Elsan, la première marque d'hospitalité de santé en France. Parmi les sociétés qui ont répondu à cet appel à projet, Sodexo, avec qui Elsan collaborait déjà, "s'est distinguée par la pertinence de sa réponse". Les Échos évoquent "un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros sur huit ans".