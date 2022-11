Sodexo : des objectifs trop ambitieux ?

(Boursier.com) — Sodexo cède 2,2% à 86,8 euros après la présentation de son plan stratégique à horizon 2025. Le spécialiste de la restauration collective et des titres de services prépayés vise, sur l'exercice 2023, +8 à +10% de croissance interne et une marge d'exploitation proche de 5,5% (à taux constants), sur les exercices 2024 et 2025, +6 à +8% de croissance interne et une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.

La stratégie de Sodexo repose sur trois piliers : le recentrage sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de "Facilities Management"; l'accélération de la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses; et le renforcement de l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.

Morgan Stanley évoque des objectifs "ambitieux" et note que les investisseurs devraient être "sceptiques" à moins que l'entreprise ne détaille ce qui doit changer pour les atteindre. RBC Capital Markets ('surperformance') se montre plus optimiste. Le broker qualifie les objectifs à moyen terme de "percutants" et ajoute que Sodexo a une stratégie "raisonnable". L' analyste affirme que les efforts de Sophie Bellon pour améliorer la performance opérationnelle dans le segment principal des services alimentaires offrent une opportunité "significative" pour une réévaluation importante de l'action à moyen terme.

Stifel ('conserver') parle d'un plan stratégique sans surprise sur les grands axes (focus sur la restauration, sélectif dans le facility management, accélération de la croissance des Benefits & Rewards), mais trouve les prévisions ambitieuses, supérieures au consensus/ses attentes. Ces nouveaux objectifs impliquent potentiellement un relèvement du consensus de plus de 5% sur l'exercice 2024 et de plus de 10% sur 2025. Il note également l'absence d'énoncé clair sur la politique d'allocation du capital, malgré un bilan assez désendetté.