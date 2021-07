Sodexo : Denis Machuel va quitter son poste de DG

(Boursier.com) — Sodexo a décidé de procéder à la recherche d'un nouveau Directeur Général "ou d'une nouvelle Directrice Générale", qui devra remplacer Denis Machuel.

Le Conseil d'Administration a en effet mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d'un successeur à Denis Machuel qui continuera d'exercer ses fonctions jusqu'au 30 septembre prochain.

Sodexo note l'accélération des nouveaux comportements et tendances de consommation et explique que "cette nouvelle étape doit permettre au Groupe de s'adapter rapidement aux attentes de ses clients et des consommateurs et retrouver le chemin d'une croissance solide, rentable et responsable dans la durée".

A compter de cette date, pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise pendant la recherche d'un nouveau DG, la Présidente du Conseil d'Administration Sophie Bellon exercera également par intérim la fonction de Directrice Générale.