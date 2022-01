Sodexo débute l'exercice sur une croissance interne de 17,5%

(Boursier.com) — Sodexo dévoile un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2021-2022 de 5,3 milliards d'euros, en hausse de + 18,8 % par rapport à l'exercice précédent. La contribution des acquisitions nette des cessions est de - 0,9 %, plus que compensée par un effet de change de + 2,1 %. En conséquence, la croissance interne s'établit à + 17,5 %.

La forte reprise observée au premier trimestre constitue un solide début d'année, avec une croissance interne dans le haut de la fourchette. "En ce qui concerne Omicron, il est encore trop tôt pour évaluer si les mesures sanitaires récentes prises par les gouvernements auront un impact significatif ou non sur l'activité. Ainsi, à ce stade, hors impact éventuel des changements de méthode comptable, nous maintenons les prévisions annuelles", explique Sodexo, à savoir une croissance interne attendue pour l'exercice 2021-2022 entre + 15 et + 18 %. Et une marge d'exploitation proche de 5 %, à taux constants.