Sodexo : de retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Sodexo s'est tenue ce vendredi 15 décembre 2023 à l'auditorium de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo.

Le quorum s'est établi à 85,79% et 3.247 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

la fixation du dividende à 3,10 euros par action. La date de détachement du coupon est fixée au 20 décembre 2023, et le dividende sera mis en paiement le 22 décembre 2023 ;

le renouvellement du mandat d'administrateur de Sophie Bellon, de Nathalie Bellon-Szabo et de Federico J. González Tejera et la nomination de Gilles Pélisson en qualité de nouvel administrateur indépendant pour une durée de 3 ans ;

les rémunérations et les autorisations financières ;

l'approbation des comptes pour l'exercice 2023.

A noter : Suite à la confirmation par la Cour d'appel de Paris le 16 novembre 2023 de la décision de l'Autorité de la concurrence concernant les titres-restaurant sur le marché français, une provision de 127 millions d'euros sera comptabilisée en Autres charges, dans la contribution de Pluxee (activité non poursuivie) de l'exercice 2024. Cette provision n'aura pas d'incidence sur le résultat net ajusté des activités poursuivies de Sodexo, sur lequel se base la politique de distribution de dividende. Pour rappel, cette amende a déjà été entièrement payée à la fin de l'exercice 2023. Pluxee continue de contester la décision initiale et a décidé de se pourvoir en cassation.

Les résolutions en lien avec le projet de spin-off de Pluxee permettant notamment la distribution des actions Pluxee ont également été adoptées.

Au cours de la réunion suivant cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a décidé de renouveler Sophie Bellon dans ses fonctions de Présidente-Directrice Générale, Luc Messier demeurant Administrateur Référent Indépendant.

Le Conseil d'Administration de Sodexo reste composé de 12 membres de 4 nationalités, dont 6 administrateurs indépendants, 5 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.

Lors de l'Assemblée Générale, Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : "Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier chaleureusement nos collaborateurs pour leur engagement quotidien au service de nos clients et consommateurs et dans la mise en oeuvre de notre ambition d'être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité. Je souhaite également remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien."