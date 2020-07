Sodexo : dans le rouge après le point trimestriel

Sodexo : dans le rouge après le point trimestriel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo cède 2,6% à 62,8 euros après son point trimestriel. Si le groupe de restauration collective a dépassé les attentes du marché sur son troisième trimestre financier, il a en revanche revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, désormais attendu en repli de 27%, et non plus de 15%, sous l'effet de la crise du coronavirus. Sur les trois mois clos fin mai, la firme a réalisé des revenus de 3,91 MdsE, en repli de 31,2% et de 29,9% en organique, contre un recul de 33% annoncé par le management en avril et 3,56 MdsE de consensus.

À ce stade, après d'importantes mesures prises sur site et la mise en oeuvre stricte de plans de réduction des frais administratifs, la direction estime que l'impact sur le résultat d'exploitation du 2e semestre sera meilleur que l'hypothèse initiale et se situerait entre 20 et 23% de la baisse du chiffre d'affaires. Compte tenu des performances au cours des 3 derniers mois, les liquidités générées par les opérations devraient se situer entre - 200 millions d'euros et + 200 millions d'euros pour le 2e semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains (emprunts USPP).