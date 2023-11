Sodexo cuisine durable avec de faibles émissions de carbone

(Boursier.com) — En ligne avec son ambition de devenir le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences de qualité, Sodexo a organisé la 2e édition de son 'Sustainable Chef Challenge', un concours culinaire international pour concevoir et promouvoir des créations savoureuses à faibles émissions de carbone.

Le Sustainable Chef Challenge est une des nombreuses initiatives que Sodexo déploie pour célébrer les vertus de l'alimentation durable et saine. Dans cet esprit, Sodexo utilise toujours plus de nouveaux ingrédients et travaille à la conception de recettes végétales pour s'assurer que 70% de ses plats principaux puissent être labellisés "bas carbone" d'ici 2030.

Les Chefs ont été évalués sur leur capacité à proposer deux plats durables sur la base de quatre critères fondamentaux : promouvoir des repas végétaux et durables ; favoriser le goût, la nutrition, la santé et le bien-être ; s'approvisionner de manière responsable ; éviter le gaspillage alimentaire. Face à un panel d'experts, Cheffe Sharon McConnell (Irlande du Nord) et le Chef Ricardo Machado (Brésil) se sont illustrés et ont reçu le Grand Prix de l'Expérience Culinaire durable.