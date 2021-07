Sodexo : croissance trimestrielle de près de 15%, relève ses perspectives

(Boursier.com) — Sodexo dévoile un chiffre d'affaires du 3e trimestre de 4,48 MdsE, soit une hausse de + 14,7 %. L'effet de change a eu un impact sur le chiffre d'affaires de - 4,2 % et la contribution des acquisitions nettes des cessions a été de - 0,2 %, ce qui a entraîné une croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe de + 19%.

"L'amélioration des tendances trimestrielles depuis le début de l'exercice a été progressive et a dépassé légèrement nos hypothèses précédentes", se félicite Sodexo qui anticipe, au second semestre, une amélioration sur le continent américain, notamment avec la réouverture complète des Écoles et "un bien meilleur" démarrage de la nouvelle année universitaire.

Dans ce contexte, Sodexo relève ses perspectives et vise désormais une croissance interne autour de + 15 % pour le second semestre de l'exercice 2020-2021. Une Marge d'exploitation du second semestre de l'exercice 2020-2021 autour de 3,5 %, à taux constant. La conversion de cash de plus de 100 % pour l'exercice 2020-2021 est pour sa part maintenue.

"A l'issue de la crise du Covid, le Groupe vise à retrouver une croissance soutenue et à hisser la marge d'exploitation au-delà du niveau pré-Covid", conclut Sodexo.