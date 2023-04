Sodexo consolide sous les 100 euros

(Boursier.com) — Sodexo campe sous les 100 euros sur le marché parisien ce mercredi, après ses records récents et un sommet vieux de trois ans qui a été rejoint en bourse dans la foulée de l'annonce de solides comptes semestriels... La direction a relevé au passage son objectif de croissance annuelle et a annoncé la prochaine scission de son activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue par les opérateurs... La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo. Le groupe a précisé que la famille fondatrice Bellon, qui détient 57,5% de ses droits de vote, resterait un actionnaire de référence...

Solides résultats semestriels

L'entreprise, qui fournit des chèques et des cartes d'avantages aux entreprises pour les employés, a fait état d'un résultat net semestriel en progression de 30,6% à 440 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 17,8%, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne s'établit à +13,4%. Le résultat d'exploitation s'élève à 704 ME, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change.

Fort de ces résultats, Sodexo a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 et s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% annoncée précédemment...

Les analystes convaincus

Parmi les derniers avis de brokers, Stifel a revalorisé le dossier de 92 à 100 euros avec un avis à 'conserver'. "Nous avons assisté hier à une réunion avec la direction dans la foulée de la publication des résultats semestriels la semaine dernière. Sans surprise, les sujets principaux ont été le 'spin-off' prévu de BRS, ainsi que la performance des nouveaux gains nets des services sur site et le développement de la marge. Globalement, nous voyons cette rencontre comme 'neutre' par rapport à notre scénario... Nous augmentons cependant nos estimations pour l'exercice 2023 d'environ 3%, reflétant un chiffre d'affaires plus élevé et le dossier BRS avec son levier opérationnel, de quoi ajuster le cours cible". Verdict : "Nous conservons notre notation 'tenir' et continuons à préférer Compass (Achat, 2044 p) et Edenred (Achat, 56,42 euros) dans le secteur" conclut le broker.

La Deutsche Bank avait auparavant rehaussé son objectif de cours de 105 à 113 euros en restant à l'achat, tandis qu'Oddo BHF ('surperformer') avait souligné de solides résultats semestriels, supérieurs au consensus de place, avec une meilleure amélioration des marges. La hausse de la guidance de revenus et le projet de scission constituent des "catalyseurs majeurs".

RBC Capital Markets considère pour sa part la scission de BRS comme une "étape essentielle" sur la route de l'entreprise afin qu'elle comble l'écart avec ses pairs ('surperformer'). Jefferies ('conserver') estime enfin que le "spin-off" de BRS constitue un "renversement surprise" de la décision de Sodexo de 2022, et est le principal développement de la publication du jour de l'entreprise...