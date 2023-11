Sodexo : chemin balisé pour Pluxee

(Boursier.com) — Sodexo s'adjuge 1% à 101 euros ce mercredi, alors que les opérateurs ont salué les résultats annuels du spécialiste de la restauration collective, ainsi que les avancées sur la scission à venir de Pluxee... Le groupe prévoit d'introduire en bourse sa division de bons d'achat et d'avantages sociaux au début de l'année 2024. Le projet de scission complète sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale dédiée qui se tiendra au début de l'année prochaine.

Citigroup a relevé son objectif de cours sur Sodexo de 123 à 133 euros, tandis que pour Oddo BHF, cette publication est "légèrement supérieure" aux attentes et la mise à jour de la stratégie sur le "spin-off" de Pluxee est encourageante sur le calendrier et la structure de la transaction. Cette présentation offre également une lecture croisée positive pour Compass et Edenred... L'analyste préfère néanmoins toujours Sodexo dans le segment de la restauration collective, en raison de son plus grand potentiel d'amélioration des activités, avec l'accélération de la croissance organique à des niveaux supérieurs à 6% par an et une rentabilité (marge EBIT de 6%+) plus proche à ceux de Compass et Edenred dans chaque division ; d'un bilan sain offrant un potentiel en matière de fusions-acquisitions et de rendement pour les actionnaires ; et d'une valorisation de 11,6x EV/EBIT 2024e suggérant une décote de plus de 30% vs Compass et proche de 10% vs son multiple historique.

Jefferies estime de son côté que les résultats montrent que Sodexo parvient à faire face à une inflation plus élevée, ne perd plus de parts de marché et bénéficie enfin des vents favorables de l'externalisation du secteur. Le broker note que la marge 2023 a été supérieure aux attentes et que les prévisions de marge pour l'exercice 24 sont également solides. Citi explique également que les résultats sont ressortis légèrement supérieurs aux prévisions et note que le pricing au 4ème trimestre était à peu près au même niveau qu'au 3ème trimestre, ce qui est encourageant. La banque note toutefois, que malgré la baisse de l'effet de levier, aucun commentaire n'a été fait sur l'utilisation des liquidités, mais elle estime qu'un retour des liquidités au deuxième semestre 2024 est probable.

Enfin, JP Morgan estime qu'il s'agit d'un ensemble de résultats "décents" avec une croissance organique en ligne, de meilleures marges et une solide position de trésorerie. Le courtier ne s'attend pas à des changements significatifs au niveau du consensus et pense que l'attention se tourne désormais vers la capacité de Sodexo à réaliser ses objectifs 2024-2025...