Sodexo : campe sur les 100 euros, analystes en soutien

(Boursier.com) — Sodexo campe sur les 100 euros ce lundi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre de 6 milliards d'euros, en hausse de 9,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -1,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%. En conséquence, la croissance interne du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2023 s'est établie à +10,5%. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois, jusqu'à fin mai, a atteint 18,1 milliards d'euros, en hausse de +14,7%, soit une croissance interne de +12,4%.

La dynamique du développement net reste forte, portée par l'amélioration de la fidélisation client et des nouvelles signatures depuis le début de l'exercice.

Perspectives affichées

Le groupe a affiné ses objectifs pour l'exercice 2023 pour refléter la forte performance de Pluxee et la solide performance, en ligne avec les attentes, des Services sur Site au troisième trimestre :

Pour Pluxee : croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à +20% et marge d'exploitation supérieure à 32%, à taux constants. Pour le Groupe : croissance interne du chiffre d'affaires proche de +11% et marge d'exploitation à 5,5%, à taux constants.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 113 à 115 euros, avec un avis à l'achat et Oddo BHF a remonté son objectif de 113 à 118 euros ('surperformer').