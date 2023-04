(Boursier.com) — Sodexo campe sous les 100 euros sur le marché parisien ce mercredi, à 99 euros, après ses records récents dans la foulée de l'annonce de solides comptes semestriels... Parmi les avis d'analystes, Bernstein a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de secteur" et un objectif de cours de 99 euros. Rappelons que la direction a relevé son objectif de croissance annuelle et a annoncé la prochaine scission de son activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue par les opérateurs... La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo. Le groupe a précisé que la famille fondatrice Bellon, qui détient 57,5% de ses droits de vote, resterait un actionnaire de référence...

Solides résultats semestriels

L'entreprise, qui fournit des chèques et des cartes d'avantages aux entreprises pour les employés, a fait état d'un résultat net semestriel en progression de 30,6% à 440 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 17,8%, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne s'établit à +13,4%. Le résultat d'exploitation s'élève à 704 ME, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change.

Fort de ces résultats, Sodexo a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 et s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% annoncée précédemment...