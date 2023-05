Sodexo campe au-dessus des 100 euros

(Boursier.com) — Sodexo est stable sur les 102 euros ce jeudi à Paris, alors que le broker Barclays a revalorisé le groupe de services de 97 à 111 euros avec un avis à 'surpondérer'. RBC avait déjà ajusté le mois dernier l'action du groupe de restauration collective à 'performance de marché' avec une cible à 106 euros. Le broker expliquait qu'après la solide performance du titre au cours de l'année écoulée, l'accent est désormais mis sur "l'exécution"... Les améliorations opérationnelles et la scission programmée de l'activité BRS ont stimulé le titre, mais des performances opérationnelles à long terme "inégales" et une gouvernance "sous-optimale" pourraient affecter l'appétit des investisseurs aux niveaux actuels. Parmi les autres avis d'analystes, Bernstein est à "performance de secteur" avec un objectif de cours de 99 euros.

Rappelons que la direction a relevé son objectif de croissance annuelle et a annoncé la prochaine scission de son activité Benefits & Rewards Services (BRS), très attendue par les opérateurs... La société, qui avait abandonné en mai dernier un projet de vente d'une participation minoritaire dans BRS, a indiqué prévoir scinder et coter BRS en distribuant des actions de l'entreprise aux actionnaires de Sodexo. Le groupe a précisé que la famille fondatrice Bellon, qui détient 57,5% de ses droits de vote, resterait un actionnaire de référence.

Solides résultats semestriels

L'entreprise, qui fournit des chèques et des cartes d'avantages aux entreprises pour les employés, a fait état d'un résultat net semestriel en progression de 30,6% à 440 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 12,1 milliards d'euros, en hausse de 17,8%, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne s'établit à +13,4%. Le résultat d'exploitation s'élève à 704 ME, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change.

Fort de ces résultats, Sodexo avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023 et s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre une fourchette de 8% à 10% annoncée précédemment...